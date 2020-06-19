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Neymar Barcelona'ya 6,7 milyon euro ödeyecek

Barcelona'dan ayrılırken feshedilen sözleşmesi için İspanyol kulübünden 43,6 milyon euro talep eden Neymar, 6,7 milyon euro ödemeye mahkum edildi.

Haber Merkezi AA
Neymar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 18 gol ve 10 asistle oynadı.

Neymar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 18 gol ve 10 asistle oynadı.

Fotoğraf: Benoit Tessier

İspanyol mahkemesi, Barcelona Kulübü ile olan sözleşmesini feshetmesinden kaynaklanan davada haksız bulduğu Brezilyalı futbolcu Neymar'ı 6,7 milyon euro ödemeye mahkum etti. Neymar'ın 2016'da Barcelona ile yenilediği sözleşmenin, bir yıl sonra Paris Saint Germain'e transfer olmasıyla feshedilmesinden kaynaklanan tazminat sorunu tarafların karşılıklı olarak birbirlerine suçlamasıyla mahkemeye taşınmıştı.

Davaya bakan Barselona 15 nolu Sosyal Mahkemesi, Barcelona Kulübünü haklı bularak, Brezilyalı futbolcunun 6,7 milyon euro ödemesiyle ilgili kararını açıkladı. Söz konusu davada taraflardan Neymar 43,6 milyon euro, Barcelona Kulübü ise 22,5 milyon euro talep ediyordu.

Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti yazılı bir açıklamayla dile getiren Barcelona Kulübü, "Karar, 43,6 milyon euro talep eden futbolcunun gerekçelerini tamamen reddetmektedir ve Barcelona'nın başvurusunun büyük bölümünü haklı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

  • Neymar'ın, kararı üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

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