Neymar transfer kararını açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından adı Real Madrid'le anılan Neymar, gelecek sezon da PSG forması giyeceğini söyledi.
Brezilyalı futbolcu, Paris ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:
- Buraya yeni bir meydan okuma için geldim ve bu değişmedi. Basında çeşitli spekülasyonlar var ve bu beni sıkıyor. Herkes PSG'ye ne kadar bağlı olduğumu biliyor. Bu kulüpte kupa kaldırmak istiyorum.
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