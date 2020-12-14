LİGUE 1

Neymar'ın görüntüsü yürek burktu

PSG forması giyen Neymar, Lyon maçında rakibinin sert müdahalesi sonrası gözyaşları içerisinde yerde kaldı. Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde kırık şüphesi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Neymar sedye ile oyundan alındı

Neymar sedye ile oyundan alındı

Fotoğraf: CHARLES PLATIAU / Reuters

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.



Neymar sedye ile kenara geldi

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 90+6. dakikada Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı. Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarıldı. Mendes ise kırmızı kart gördü.

Neymar acılar içerisinde yerde kaldı.
Neymar acılar içerisinde yerde kaldı.
Reuters

"Durumu iyi görünmüyor"

Teknik direktör Thomas Tuchel, maçın ardından yaptığı açıklamada Neymar'ın sakatlığının ciddi olabileceğini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Sağlık kontrollerinin ardından net bir bilgi alabileceğiz" dedi.

Neymar'ın ayak bileğinde kırık şüphesi olduğu ifade edildi.

Neymar'ın sağlık durumu hakkında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Neymar'ın sağlık durumu hakkında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Reuters

Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek
Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek

PSG'nin Başakşehir ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık yapmasının ardından mücadele yarıda kaldı. İki takım oyuncuları da hakem heyetinin değişmesini isterken UEFA, mücadeleye yeni bir hakem dörtlüsü atadı. Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı göstermiş olduğu tavır büyük takdir toplarken PSG'li Mbappe ve Neymar'ın da orta hakeme söylediği sözler Türk spor kamuoyunda alkış topladı.İki yıldız, dördüncü hakemin yaptığı ırkçılık sebebiyle saha dışına çıkartılması gerektiğini ifade ederken maçın hakemi Ovidiu Hategan'a 'kırmızı kartını ona göstermelisin' teklifini yaptığı belirtildi.Ayrıca iki oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehirli Webo'ya destekte bulundu ve ırkçılığa tepki gösterdi.BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO&mdash; Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020 SAY NO TO RACISM. ❌❌❌ M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽&mdash; Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020 Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?

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