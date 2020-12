Neymar'ın görüntüsü yürek burktu

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Neymar sedye ile kenara geldi

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 90+6. dakikada Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı. Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarıldı. Mendes ise kırmızı kart gördü.

"Durumu iyi görünmüyor"

Teknik direktör Thomas Tuchel, maçın ardından yaptığı açıklamada Neymar'ın sakatlığının ciddi olabileceğini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Sağlık kontrollerinin ardından net bir bilgi alabileceğiz" dedi.

Neymar'ın ayak bileğinde kırık şüphesi olduğu ifade edildi.