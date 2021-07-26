Nihat Kahveci: "Keşke yarın gelse Beşiktaş'a imzayı atsa"

Futbol yorumculuğu yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Uruguaylı stoper Diego Godin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
35 yaşındaki futbolcuyla Villarreal'de birlikte oynadığını hatırlatan Kahveci, tecrübeli oyuncunun Domagoj Vida ile iyi bir ikili olabileceğini söyledi.
TRT Spor'a konuşan Nihat Kahveci'nin Godin hakkındaki açıklamaları şöyle;
"Sahanın içinde ısırır, rakibine korku verir"
- "Diego Godin izlediğim oyunculardan değil, beraber oynadığım oyunculardan biri. Karakterini de çok iyi bilirim. Güney Amerikalılar sahanın içinde dışında mücadeleci insanlardır. Villarreal'de çok iyi oynadı, orada Atletico Madrid'e gitti ve senelerce orada oynadı. Çok sakatlanan bir oyuncu değildir, istikrarlıdır. Sahanın içinde ısırır, rakibine korku verir."
"Karakterli bir oyuncudur"
- "Villarreal döneminde geriden çıkarken ayakları çok temiz değildi. Ama Atletico Madrid'e gittiğinde orada ayaklarını da düzeltti. Hava topları çok iyidir. Duran toplarda yan ortalarda da çok etkilidir. Atletico Madrid sezonunda 8 gol atmışlığı bile olmuştur. Kaptanlık mevkisine yükselmiş karakterli bir oyuncudur. Yanındaki arkadaşlarını da motive eder. "
"Godin-Vida ikilisini de düşünemiyorum"
- "Keşke yarın gelse imzalasa. Godin-Vida ikilisini düşünemiyorum. İkisini de kariyerlerine baktığında aşağı kalır yanları yok. Süper bir ikili olur. Beşiktaş Godin'i getirebilirse büyük bir iş başarmış olur."