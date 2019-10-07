Nihat Özdemir: Hedefimiz gruptan lider çıkmak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

11 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu belirten Özdemir, "Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu, grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Daha sonra Paris'e gideceğiz ama dediğim gibi bizim için en önemli karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı. Taraftardan canıyürekten destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz gruptan lider çıkmak"

Deplasmanda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynanacak mücadeleye de değinen Özdemir, "İlk olarak Arnavutluk maçını düşünüyoruz, daha sonraki kademede Fransa maçını düşüneceğiz. Fransa, son dünya şampiyonu. Önemli bir rakip. Bizim hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

🇹🇷 A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 🇦🇱 Arnavutluk ve 🇫🇷 Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı #EURO2020Yolunda #EURO2020 | #TURALB | #FRATUR |#EuropeanQualifiers pic.twitter.com/oG461S7vVr — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 4, 2019