Nihat Özdemir: Olimpiyat Stadı 30 Mart'ta bitecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te katıldığı programda Türk futbolunun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İki ana hedefimiz var"

"Yönetim kurulumuzda Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlular var. Kurulu oluşturmadan hem takım hem bölgesel anlamda bir denge oluşturduk. 'Bir Federasyon oluşturalım ve milli takım dünya sıralamasında ilk 10'a girsin' dedik. İki ana hedefimiz var. Birisi, marka değerini arttırmak. Diğeri de ilk 10'a girmek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılıp başarı elde edersek, artık bu 30'lu sıralardan çıktığımızı göreceğiz."

"Süper Kupa'dan 1 milyar TL'lik gelir"

"Süper Kupa maçı Türkiye'ye toplamda 1 milyar TL civarında bir katkı sağladı. Neden? Çünkü maç uzatmalara kaldı. Penaltılarla beraber 2 buçuk saat oldu. Bu bir avantaj. UEFA yetkililerinin çoğu eşiyle gelmişti. Herkes mutluydu. Bu bizim için müthiş bir gösterge oldu."

"Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmeliyiz"

"Bir grup youtuber arkadaşımız maça geldi. Ancak ben o sahaya giren çocuğun normal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Belki başka bir rahatsızlığı vardır. Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmeliyiz. Bu bizim imajımıza çok büyük zarar veriyor."

Nihat Özdemir: Ben o sahaya giren çocuğun normal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Belki başka bir rahatsızlığı vardır. Hapise varan cezaları bu tür olaylara getirmeliyiz. Bu bizim imajımıza çok büyük zarar veriyor. pic.twitter.com/wEbbFzpDLE — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Ağustos 2019