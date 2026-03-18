Nijerya Milli Takımı'nda beklenmedik Victor Osimhen kararı

Nijerya A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cuma günü İran, 31 Mart Salı günü de Ürdün'le Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından maçların, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alındığını duyuruldu.

Nijerya, 27 Mart Cuma günü saat 16.00'da İran, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de de Ürdün ile Antalya'da karşılaşacak.

Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, İran ve Ürdün ile oynanacak hazırlık maçları için 23 kişilik kadroyu duyurdu.