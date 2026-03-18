Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nijerya Milli Takımı'nda beklenmedik Victor Osimhen kararı

18:4918/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Victor Osimhen
7 Mart Cuma günü İran, 31 Mart Salı günü de Ürdün'le Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Nijerya'da 23 kişilik kadro açıklandı.

Nijerya A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cuma günü İran, 31 Mart Salı günü de Ürdün'le Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.


Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından maçların, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alındığını duyuruldu.


Nijerya, 27 Mart Cuma günü saat 16.00'da İran, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de de Ürdün ile Antalya'da karşılaşacak.


Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, İran ve Ürdün ile oynanacak hazırlık maçları için 23 kişilik kadroyu duyurdu.


Nijerya'nın kadrosunda Beşiktaş'ta forma giyen Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu yer alırken Galatasaray'dan Victor Osimhen ise bulunmuyor.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Maduka Okoye (Udinese, İtalya); Adeleye Adebayo (Volos, Yunanistan); Francis Uzoho (Omonia, Kıbrıs Rum Kesimi)


Defans: Calvin Bassey (Fulham, İngiltere); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, İngiltere); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, İngiltere); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Yunanistan); Zaidu Sanusi (Porto, Portekiz); Igoh Ogbu (Slavia Prag, Çekya); Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers, İskoçya)


Orta Saha: Alex Iwobi (Fulham, İngiltere); Frank Onyeka (Coventry, İngiltere); Wilfred Ndidi (Beşiktaş, Türkiye); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belçika); Fisayo Dele-Bashiru (Lazio, İtalya)


Forvet: Ademola Lookman (Atletico Madrid, İspanya), Samuel Chukwueze (Fulham, İngiltere), Simon Moses (Paris, Fransa), Chidera Ejuke (Sevilla, İspanya), Paul Onuachu (Trabzonspor, Türkiye), Akor Adams (Sevilla, İspanya), Philip Otele (Hamburger, Almanya), Collins Yira Sor (Genk, Belçika)




#Nijerya A Milli Futbol Takımı
#Victor Osimhen
#Paul Onuachu
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
