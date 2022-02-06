Spor Nwakaeme ile 2+1 yıl daha
TRANSFER

Nwakaeme ile 2+1 yıl daha

Bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma konusunda el sıkıştı. Anlaşmanın detayları da belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme ile 2+1 yıl daha
Trabzonspor formasıyla toplamda 131 maça çıktı ve 39 gol, 36 asist kaydetti.

Trabzonspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nwakaeme ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Nijeryalı oyuncuyla yıllık 1,5 milyon Euro nakit ücret ve bonuslar karşılığında el sıkışıldığı ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde de mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Bordo- mavililerin önümüzdeki hafta içinde Nwakaeme ile yeni sözleşmeye resmi imzaları atmalarının beklendiği ifade edildi.

Trabzonspor’a 2018-19’da transfer olan yıldız oyuncu bu sezon gösterdiği performansla da takımının şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesine katkı sağladı. Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 18 maçta 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

Trabzonspor'un 9. transferi yola çıktı
SPOR
Trabzonspor'un 9. transferi yola çıktı

Yeni transfer kalede

Yeni transfer kalede

​Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
İETT otobüsleri çarpıştı

İETT otobüsleri çarpıştı

​Başakşehir'deki kazada 6 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Bu kişiler insanlıktan nasibini almamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

​TÜİK verileri açıkladı.

200 ile 2 bin 500 TL arasında satıyor.

Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi.

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.