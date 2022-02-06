Nwakaeme ile 2+1 yıl daha

Trabzonspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nwakaeme ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Nijeryalı oyuncuyla yıllık 1,5 milyon Euro nakit ücret ve bonuslar karşılığında el sıkışıldığı ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde de mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Bordo- mavililerin önümüzdeki hafta içinde Nwakaeme ile yeni sözleşmeye resmi imzaları atmalarının beklendiği ifade edildi.

Trabzonspor’a 2018-19’da transfer olan yıldız oyuncu bu sezon gösterdiği performansla da takımının şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesine katkı sağladı. Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 18 maçta 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

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