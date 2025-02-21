Okan Buruk'tan Vincic sözleri: Kafamızda soru işareti var

Galatasaray, 4-1'in rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Okan Buruk şöyle konuştu:

'Taraftarımızdan özür diliyoruz'

"İyi başladığımız Avrupa serüvenini iyi bitiremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Maçı daha yeni bitirdik bir sonraki maçın planını şimdi yapmamız imkansız. İnşallah Yunus'u antrenmanlara çıkartıp geri dönmesini bekliyoruz. Morata ve Ismail Jakobs'un oynamaları zor."





'Önümüzdeki sene içi bir ders olacak kadro yapılanması'

"Burada kalmak istemeyen oyuncularımız oldu. Sezon başı planımızın dışında bazı şeyler oldu. Oyuncu artık 'Ben sizinle oynamak istemiyorum' dedikten sonra tutamadık. Lemina gibi bir oyuncuyu yazamadık. Frankowski, Eren, Ahmed Kutucu... Her şey bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Önümüzdeki sene içi bir ders olacak kadro yapılanması."





'Kafamızda soru işareti var'

"Yabancı hakemin geleceğini ve hangi hakemin yöneteceğini biliyorduk. Bununla ilgili toplantılar yapılacaktı. Bunlar olmadığı halde hepimizin bildiği bir şeydi. Galatasaray camiasının bir tepkisi var. Soru işaretleri var. Kulübümüz federasyona başvuru yaptı. Seçilen isim için kafamızda soru işareti var. Bizim için saha içi önemli, buna hazırlanacağım. Şu anda hepimizin soru işaretleri çok fazla."



















