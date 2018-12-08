LA LİGA

Okay Yokuşlu Celta Vigo formasıyla ilk golünü attı

Okay Yokuşlu İspanya'da siftah yaptı

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, Villarreal deplasmanında takımının ikinci golünü kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da ilk golünü kafayla attı.

Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da ilk golünü kafayla attı.

İspanya La Liga'da oynanan Villarreal-Celta Vigo maçında milli futbolcu Okay Yokuşlu siftah yaptı.

Konuk ekipte forma giyen genç yıldız, 49. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu gol Okay'ın İspanya kariyerinde ilk oldu.

  • Celta Vigo, milli yıldızın golünden iki dakika sonra 51. dakikada Gomez'le bulduğu golle rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı.

Okay'ın İspanya kariyerindeki ilk golü;

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