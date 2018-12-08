Okay Yokuşlu İspanya'da siftah yaptı

İspanya La Liga'da oynanan Villarreal-Celta Vigo maçında milli futbolcu Okay Yokuşlu siftah yaptı.
Konuk ekipte forma giyen genç yıldız, 49. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu gol Okay'ın İspanya kariyerinde ilk oldu.
- Celta Vigo, milli yıldızın golünden iki dakika sonra 51. dakikada Gomez'le bulduğu golle rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı.
Okay'ın İspanya kariyerindeki ilk golü;
🇹🇷🇹🇷 GOOOOLLLL Okay Yokuşlu, La Liga'daki ilk golünü attı.
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🇹🇷🇹🇷 GOOOOLLLL Okay Yokuşlu, La Liga'daki ilk golünü attı.
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