Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM

Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, EURO 2020 Elemeleri'nde salı günü oynanacak Molodva maçı kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ay-yıldızlı takımızın, Moldova maçı çalışmalarında Okay Yokuşlu yer almadı.

Ay-yıldızlı takımızın, Moldova maçı çalışmalarında Okay Yokuşlu yer almadı.

Kulübü Celta Vigo ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.

Okay Yokuşlu, A Milli Takım formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol attı.
Okay Yokuşlu, A Milli Takım formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol attı.

Moldova mesaisi başladı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Andorra ile oynadığı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular antrenmana katıldı.

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