Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı

Kulübü Celta Vigo ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.

Moldova mesaisi başladı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Andorra ile oynadığı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular antrenmana katıldı.