Oliveira tamam: Sıradaki Joao Pedro

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek isteyen ve şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan Galatasaray transferde gaza bastı.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Oliveira için Porto ile anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul’a gelerek, sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Roma’da kiralık olarak geçirmişti. Roma formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Oliveira, İtalyan ekibiyle 21 maça çıktı. Oliveira, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Porto formasını 173 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu, 39 kez fileleri sarsıp 24 gol pası verdi.

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Oyuncu için 3 milyon Euro bonservis ödeneceği ve 4 yıllık sözleşmeye imza atılacağı da kaydedildi.

SPOR Oliveira'da işlem tamam

10 numaraya Pedro

Sarı-kırmızılıların Oliveira’dan sonraki hedefinin ise İtalya’da Cagliari forması giyen Joao Pedro olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 37 maçta 13 gol atıp 4 de asist yapan Pedro’yu 10 numara pozisyonuna yerleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı bitmeden bu transferi de sonlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin İtalya’ya geçerek 30 yaşındaki oyuncu için masaya oturmaları bekleniyor.

Genellikle santrfor gerisinde oynayan Pedro attığı gollerle de dikkatleri çekiyor. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, 1 kez de İtalya A Milli Takımı forması giydi.

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Pedro, duran toplarda da son derece etkili bir isim olarak öne çıkıyor.

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Joao Pedro'nun Serie A performansı👇pic.twitter.com/7r5H6chhZM — SPOR (@yenisafakspor) July 4, 2022