Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’den sözleşmesi sonra erdikten sonra ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart’ta transferi resmen açıklandı.
Alman ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025’e kadar mukavele yapıldığını duyurdu.
Genç orta sahasının transferini sosyal medya hesabından açıklayan Stuttgart, paylaşımına Ömer Faruk’un fotoğraflarıyla birlikte, "Hoş geldin" notunu düştü.
"Genç oyunculara gelişmeleri için şans veriyorlar"
Ömer Faruk Beyaz imza töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
- "Stuttgart'a transfer olduğum için çok mutluyum. Stuttgart'ın harika bir geleneği ve futbol tarihine yazılmış çok güzel hikayeleri var. Şehir ve taraftarlar kulübün arkasında. Bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Stuttgart'ın bu sezon birçok maçını izledim. Çok ilgi çekici bir futbol oynuyorlar. Genç oyunculara gelişmeleri için şans veriyorlar. Bu sezon özellikle çok genç oynattılar. Ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım."
⚪️🔴 Hoşgeldin @omerfabeyaz! 🔴⚪️ pic.twitter.com/aiCjy4RNhR
⚪️🔴 Hoşgeldin @omerfabeyaz! 🔴⚪️ pic.twitter.com/aiCjy4RNhR— VfB Stuttgart (@VfB) June 7, 2021