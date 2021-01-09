Onyekuru 10 bavulla İstanbul'a geldi

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak "Ayrılmak istiyor" şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

23 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a geldi ve daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu.

Onyekuru'nun ailesini ve beraberindeki 10 bagajını İstanbul'da bırakması ise transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.