TRANSFER

Onyekuru 10 bavulla İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi gündemde olan Nijeryalı futbolcu Onyekuru, bu sabah İstanbul'a geldi ve ailesini burada bırakarak Fransa'ya döndü.

Haber Merkezi İHA
Fatih Terim eski öğrenicisi Onyekuru'yu takımdan görmek istiyor

Fatih Terim eski öğrenicisi Onyekuru'yu takımdan görmek istiyor

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak "Ayrılmak istiyor" şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

23 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a geldi ve daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu.

Onyekuru'nun ailesini ve beraberindeki 10 bagajını İstanbul'da bırakması ise transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem
Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem

Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşandı.Teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönmek için Fransız ekibine rest çekti.Galatasaray için gelen teklifi reddettiSarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen tecrübeli spor yazarı Süleyman Rodop'un aktardığı bilgiye göre; Onyekuru, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi 'Galatasaray'dan başka yere gitmem' diyerek geri çevirdi.İki kulübün Nijeryalı futbolcu için masaya oturacağını bildiren Rodop, "Monaco 7 milyon euro istiyordu. Galatasaray'ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3 milyon euro. Bu işin oluru yüksek" ifadelerini kullandı.Galatasaray&#39;da flaş gelişme...Onyekuru Arabistan&#39;dan gelen teklifi &quot; Galatasaray&#39;dan başka yere gitmem&quot; diyeyerek reddetti. Monaco şimdi Galatasaray ile masaya oturuyor. Monaco 7 m € istiyordu.Galatasaray&#39;ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3m€.Bu işin oluru yüksek..&mdash; Süleyman Rodop (@SuleymanRodop) January 4, 2021 Galatasaray'a 40 milyon euroluk ağır fatura

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