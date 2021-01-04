Gemileri yaktı: Galatasaray'dan başka yere gitmem

Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru'da flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönmek için Fransız ekibine rest çekti.

Galatasaray için gelen teklifi reddetti

Sarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen tecrübeli spor yazarı Süleyman Rodop'un aktardığı bilgiye göre; Onyekuru, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi 'Galatasaray'dan başka yere gitmem' diyerek geri çevirdi.

İki kulübün Nijeryalı futbolcu için masaya oturacağını bildiren Rodop, "Monaco 7 milyon euro istiyordu. Galatasaray'ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3 milyon euro. Bu işin oluru yüksek" ifadelerini kullandı.





Galatasaray'da flaş gelişme...

Onyekuru Arabistan'dan gelen teklifi " Galatasaray'dan başka yere gitmem" diyeyerek reddetti.

Monaco şimdi Galatasaray ile masaya oturuyor.

Monaco 7 m € istiyordu.

Galatasaray'ın teklifi sezon sonu ödemek koşulu ile 3m€.

Bu işin oluru yüksek.. — Süleyman Rodop (@SuleymanRodop) January 4, 2021