Spor Origi Milana imza attı
TRANSFER

Origi Milan'a imza attı

İtalya Serie A'da son şampiyon Milan, kadrosunu serbest statüde yer alan Divock Origi ile takviye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Origi Milana imza attı
Daha önce İngiltere'nin yanı sıra Almanya ve Fransa'da da top koşturan Origi, ilk kez İtalya Ligi'nde sahaya çıkacak.

Şampiyon Milan, Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Divock Origi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Origi ile anlaştığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız. Belçikalı golcü 4 yıl bizimle" ifadelerine yer verildi. Milan bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Ada'da 6 kupa

Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, FA Kupası başta olmak üzere Liverpool kariyerinde 6 kupa kazanan 27 yaşındaki forvet, Ada ekibinde çıktığı 175 maçta 41 gol, 18 asistlik bir performans sergilemişti.

  • Belçika milli takımıyla ilk maçına 19 yaşında çıkan Origi, 32 maçta 3 gol attı.

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