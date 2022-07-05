Origi Milan'a imza attı

Daha önce İngiltere'nin yanı sıra Almanya ve Fransa'da da top koşturan Origi, ilk kez İtalya Ligi'nde sahaya çıkacak.

Şampiyon Milan, Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Divock Origi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Origi ile anlaştığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız. Belçikalı golcü 4 yıl bizimle" ifadelerine yer verildi. Milan bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Ada'da 6 kupa

Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, FA Kupası başta olmak üzere Liverpool kariyerinde 6 kupa kazanan 27 yaşındaki forvet, Ada ekibinde çıktığı 175 maçta 41 gol, 18 asistlik bir performans sergilemişti.

Belçika milli takımıyla ilk maçına 19 yaşında çıkan Origi, 32 maçta 3 gol attı.

Official Statement: @DivockOrigi ➡️ https://t.co/tIqImpddjT



Comunicato Ufficiale: Divock Origi ➡️ https://t.co/DavAjoDHeK#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/yLjLrju31A REKLAM July 5, 2022