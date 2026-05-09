Jesper Ceesay’nin Osimhen’e yaptığı hareket penaltı mı?

21:44 9/05/2026, Cumartesi
Osimhen’in pozisyonu penaltı mı?
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Maçın 63. dakikasında Osimhen Jesper Ceesay’in yaptığı müdahale sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Bu karar büyük sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Eski hakemler bu pozisyon için bakın ne dedi…

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Mücadelenin 63. dakikasında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.Victor Osimhen, ceza sahası içerisinde Jesper Ceesay ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

Karar sosyal medyada tartışma yarattı

Verilen penaltı kararı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbol kamuoyu ikiye bölündü. Galatasaray taraftarları kararın doğru olduğunu savunurken, rakip takım cephesi pozisyona tepki gösterdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Serdar Akçer:
'Çok hafif bir temas. Osimhen önce oynuyor ama Antalyasporlu oyuncunun teması çok hafif.
UEFA hafif temaslara penaltı vermeyin diyor ama malum, burası farklı.'


