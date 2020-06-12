Osman Çakmak’ın ismi stada verilecek

Son zamanlarda alt yapıya verdiğin önemle dikkat çeken Yerköyspor yeniden stadına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Yerköyspor yeni sezonda maçlarını kendi stadında oynayacak.

Güneydoğu gazisi olan Ampute Milli takımının efsane kaptanı ve şu anda Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ismi Kayseri’de yaşayacak. Yerköyspor Kulübü aldığı karar ile Stadı’n ismini Osman Çakmak Stadyumu olarak anılacak.