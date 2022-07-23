Spor Ozan Kabak Hoffenheima transfer oldu
TRANSFER

Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Ozan Kabak Hoffenheima transfer oldu
Ozan Kabak, A Milli Takım forması ile 17 maça çıktı.

Hoffenheim, geçtiğimiz sezonu Norwich City'de geçiren milli futbolcumuzu kadrosuna kattı.

"4 yıllık sözleşme imzalandı"

Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Hoffenheim'a geldiğim için çok mutluyum"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan savunma oyuncusu, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim. Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Hoffenheim, milli oyuncumuz için Schalke 04'e 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

  • Ozan Kabak, geçen sezon Norwich City formasıyla 13 maça çıktı.
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