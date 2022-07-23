Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu

Hoffenheim, geçtiğimiz sezonu Norwich City'de geçiren milli futbolcumuzu kadrosuna kattı.

"4 yıllık sözleşme imzalandı"

Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Hoffenheim'a geldiğim için çok mutluyum"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan savunma oyuncusu, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim. Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Hoffenheim, milli oyuncumuz için Schalke 04'e 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Ozan Kabak, geçen sezon Norwich City formasıyla 13 maça çıktı.