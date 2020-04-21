Özgür Çek'ten Fenerbahçe itirafı: İkinci kez gitmem yanlıştı

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un sol kenar oyuncusu Özgür Çek, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Dört haftada hazır olunur"

Bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, “Fiziksel olarak bir sorun olacağını zannetmiyorum. Sezon sonlarında 40-45 gün izin yapmış oluyorduk. Şu an o zamana yakın bir durum olacak. 4 haftalık bir çalışmayla futbolcular sezon başındaki performanslarına dönecektir. Yanındaki arkadaşın olabilir, virüsü kapanlar olabilir, sadece taşıyıcı olanların da olduğunu Sağlık Bakanımız söylüyor. Zor bir süreç olacak ama yapacak bir şey yok. Federasyonumuz böyle bir karar aldıktan sonra, takımlar bu görevi üstlendikten sonra biz de elimizden geleni yaparız. Bu süreçte tabii ki taraftarımızın da yanımızda olmasını isteriz. İlk olarak seyircisiz oynanacağını düşünüyorum. Umarım sonrasında bir an önce taraftarımızla da oynayabiliriz” diye konuştu.

"Birçok duyguyu barındıran bir 8 hafta olacak"

Süper Lig’in başlamasıyla normale dönüleceğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, “Birçok duyguyu barındıran bir 8 hafta olacak. Kalan 8 haftanın ilk haftasından sonra her şeyin normale döneceğini düşünüyorum. Üst taraftaki takımların birbirleriyle olan puanı, alt taraftaki takımların birbirleriyle olan puanları çok yakın. Biz alt taraftan kopmuş gibi gözüksek de iki maçta 6-7 puanlık fark kapanabilir. İlk hafta geçiş süreci olacak ama 2. hafta herkes işin ciddiyetini idrak ederek lig devam eder. Ön görmek zor ama inşallah en az hasarla kaldığımız yerden devam ederek ilk 10 içerisinde ligi bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Recep Niyaz Denizli'yi öve öve bitiremiyordu"

Denizlispor’da iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu vurgulayan Özgür Çek, “Denizlispor’da benim daha önce oynadığım birçok arkadaşım var; Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Recep Niyaz gibi isimler var. Kasımpaşa’da beraber oynadığımız Ben Youssef burada. Karşılıklı oynadığım da birçok arkadaşım var. Çok iyi bir ortam ve yabancılık çekmedim. Denizli de güzel bir şehir. Recep Niyaz ile Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’da oynadığımız dönemde Denizli’yi öve öve bitiremiyordu. Onunla da burada tekrardan birleşmiş olduk. Yabancı oyuncular dahil takımı çok sahiplenen oyuncular var. Başta İsmail Aissati olmak üzere bana çok yardımcı oldular. Bülent hocanın aramıza katılmasıyla güzel bir ivme yakaladık. 3 maçta 7 puan topladık. Fikstürümüz kolay değil zor maçlarımız var, iyi sonuçlar alarak hedefimiz olan ilk 10 içinde ligi bitiririz” ifadelerini kullandı.

Unutamadığı goller

Kariyerindeki en önemli goller için de değerlendirmede bulunan Çek, şunları söyledi;

“Eskişehir’de oynadığım dönemde ligin son maçında Antalya’ya karşı iki gol atmıştım. Biri frikik biri de röveşata golüydü. Röveşata golüm yılın gölü seçilmişti. Eskişehir’de çıktığım ilk maç Trabzonspor’a karşı oynadığım ve kazananın Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseleceği maçtı ve o maçta da uzatma dakikalarında attığım güzel bir gol vardı. Son olarak da Çaykur Rizespor forması giyerken Galatasaray’a attığım frikik golüm vardı.”

"Benfica ve Valencia'dan teklif aldım"

Avrupa’dan transfer teklifleri aldığını dile getiren Özgür Çek, ikinci Fenerbahçe macerası ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, “Fenerbahçe’ye ikinci kez gelmemden önceki süreçte yurt içi ve yurt dışında beni isteyen birçok kulüp vardı. Bu süreci çok daha iyi değerlendirebilirdim. Fenerbahçe’ye ikinci kez geldiğimde sürecin farklı olacağını düşünerek geldim. Oynayabilecek bir oyuncu olarak geldim ama altyapıdan yetişen Özgür Çek olarak bulunduğumu gördüm. O dönemde Benfica’dan teklif almıştık. Menajerim aracılığıyla bana iletilmişti. O teklifi farklı hayallerim olduğu için değerlendirmedim. Benfica’ya gitmiş olsaydım çok farklı konumlarda olabilirdim. O dönem için pişmanlık değil ama tercih yanlışlığı yaptım. Ankaragücü’nde forma giyerken bana direkt gelen bir teklif yoktu ama başkanımızın Valencia’nın beni istediği ile ilgili bir açıklaması vardı. 19 yaşındaydım ve 5 gol, 6 asist yapmıştım. Menajerimin bana söylediği de Benfica’nın teklifini kabul etseydim, ertesi gün Benfica’ya imza atmaya gidecektim” dedi.

"Alex, Carlos ve Quaresma gibi üst düzey oyuncularla oynadım"

Çok önemli oyuncularla birlikte forma giydiğini hatırlatan Çek, “Sol bek oynadım, sol açık oynadım. Sol bek oynadığım dönemde Fenerbahçe’de Ümit Özat gibi biriyle oynadım ve Ankaragücü’nde de hocam oldu. Roberto Carlos gibi bir isimle birlikte oynama imkanım oldu. Alex bende yeri ayrı olan bir oyuncu. Quaresma’yı sayabilirim. Çok üst düzey oyuncularla oynama fırsatı buldum. Futbolculuk kısımlarına zaten bir şey söyleyemem. Olayın karakter kısımlarına bakıldığı zaman yerli yabancı birçok oyuncuyla oynadım ve çoğu oyuncudan çok daha üstün karakterli olduklarını gördüm. Çok alçak gönüllü, cana yakın olduklarını gördüm. O başarıları kendileri değil de başkalarının kazandığı izlenimi oldu. O futbolcuları o noktaya bu özelliklerinin getirdiğini düşünüyorum. Onlarla oynadığım için kendimi şanslı görüyorum” ifadelerini kullandı.

"Milli Takım için her an hazırım"

Alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyen Özgür Çek, “U17den başlayarak milli takımın birçok kategorisinde oynadım. Milli takıma sakatlığımdan dolayı Ankaragücü ve Eskişehir’de oynadığım dönem 1-2 kere katılamamıştım. Sonrasında da çok iyi çıkış yakaladığım dönemler de oldu; maalesef tercihte bulunmadılar. Daha 29 yaşındayım ve önümde dolu dolu 3-4 sene olduğunu düşünüyorum. Her an hazırım. Tabii ki benim de ekstra işler yapmam gerekiyor. Orası ülkenin zirvesi ve kolay değil. Bana da bir gün yine o kapı açılır diye ümit ediyorum” dedi.

"Hikmet hocanın yeri ayrı"

Çalıştığı teknik adamlar içinde Hikmet Karaman’ı ayrı bir yere koyan sol bek oyuncusu, “Birçok iyi hocayla çalıştım. Aykut Kocaman, Ersun Yanal olsun, yeri bende çok farklıdır, Mustafa Denizli olsun, çok iyi hocalarla çalıştım. 16-17 antrenörle çalışmışım, Hikmet Karaman içlerinde çok farklı bir antrenör. Bu kadar işini seven, araştıran, güncel olarak teknik ve taktik araştırmalar yapan ekstra bir antrenörle çalışmadım. Hikmet hocanın çok daha iyi yerlerde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah o fırsatı bir gün yakalar. Hikmet hocanın yurt içinde veya Avrupa’da çok iyi takımlar çalıştırması isterim. Kendi söylemi de var; 30 sene çalışan ve bir kez küme düşme yaşayan bir teknik adam. Ertesi yıl tekrar lige yükselmiştik. Anadolu takımlarında bu kadar süre çalışıp da 1 kez bunu yaşamak tektir diye düşünüyorum. Zaten o da son hafta ve sıkıntılı bir şekilde olmuştu. O bilgi birikimiyle Hikmet hocanın çok daha iyi takımlarda çalışıp çok büyük işler başaracağına inanıyorum” diye konuştu.