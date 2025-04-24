EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes konuk olduğu Ergin Atamanlı Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.
1'İNCİ PERİYOT: 29-17
DEVRE: 42-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50
Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncusu Shane Larkin, son saniyelerde attığı sayılarla Anadolu Efes'e galibiyeti getirdi ve 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Serinin bir sonraki maçı 30 Nisan'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.