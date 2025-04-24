Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
OAKA'da nefes kesen son: Anadolu Efes seriyi eşitledi | ÖZET

OAKA'da nefes kesen son: Anadolu Efes seriyi eşitledi | ÖZET

23:5224/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes konuk olduğu Ergin Atamanlı Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.


OYUNCU SAYILARI:
PANATHİNAİKOS:
Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Gabriel, Hernangomez 4, Mitoglou 5, Ömer Yurtseven 10
ANADOLU EFES:
Larkin 20, Nwora, Bryant 5, Smits 3, Thompson 6, Dozier JR 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Erkan Yılmaz, Willis 2

PERİYOT SONUÇLARI:

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

DEVRE: 42-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50


Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncusu Shane Larkin, son saniyelerde attığı sayılarla Anadolu Efes'e galibiyeti getirdi ve 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


Serinin bir sonraki maçı 30 Nisan'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.


PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Panathinaikos - Anadolu Efes maçının özetini izlemek için





#Anadolu Efes
#Panathinaikos Aktor
#THY Euroleague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri