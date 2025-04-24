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Fenerbahçe Beko Final-Four kapısını araladı: Seride 2-0 yaptı | ÖZET

Fenerbahçe Beko Final-Four kapısını araladı: Seride 2-0 yaptı | ÖZET

23:4824/04/2025, Perşembe
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Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 89-72 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-lacivertli ekipte 20 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.


Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 14-10 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 9 sayılık farkla 29-20 üstün tamamladı. İkinci periyotta da rakibine hücumda üstünlük kuran Fenerbahçe, devre arasında 3 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı: 52-38. Nicolo Melli ve Marko Guduric'in üst üste bulduğu isabetli atışlar, periyot sonuna 1.54 kala Fenerbahçe'yi 18 sayı öne geçirdi. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 23 sayılık farkla 61-38 önde bitirdi.


Üçüncü periyot dengeli başladı ve ilk 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe, 68-45 üstün geçti. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 19 sayılık avantajla girdi: 76-57. Dördüncü ve son periyodun hemen başında Paris Basketball, Mikael Jantunen ile TJ Shorts'un bulduğu sayılarla farkı 15 sayıya indirdi: 76-61. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 89-72 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketball'un ev sahipliğinde oynanacak.



FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçının özetini izlemek için



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