EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 89-72 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-lacivertli ekipte 20 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.