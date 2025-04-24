Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri bugün oynanan son play-in turu maçının ardından belli oldu.
Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, son play-in turu maçında Harem Spor'u deplasmanda 106-96 yenerek play-off'lara adını yazdırdı.
Konya Büyükşehir Belediyespor ise ilk play-in karşılaşmasında Harem Spor'u 95-84 mağlup ederek direkt olarak play-off'lara finaline yükselmişti.
Ligi ilk sırada bitirerek doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'un ardından sırasıyla ilk 7 basamakta bulunan Esenler Erokspor, iLab Basketbol, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol direkt play-off çeyrek finaline kalmıştı.
Bandırma Bordo Basketbol ile Harem Spor ise play-in turunda mağlup olarak sezonu kapattı.
Esenler Erokspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol
Çağdaş Bodrumspor-Çayırova Belediyesi
iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor