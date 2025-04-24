Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 624. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 623 maçın 335'ini kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.



