Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u konuk edecek. Ev sahibi avantajıyla maça başlayacak sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle oynadığı ilk maçı 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /7 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak.



2 /7 Ev sahibi avantajıyla maça başlayacak sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle oynadığı ilk maçı 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



3 /7 Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.



4 /7 Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.



5 /7 Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.



6 /7 Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.

