Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u konuk edecek. Ev sahibi avantajıyla maça başlayacak sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle oynadığı ilk maçı 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak.
Ev sahibi avantajıyla maça başlayacak sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle oynadığı ilk maçı 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.
Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.
Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.
Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Paris Basket bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.