LA LİGA

Pique kulüp satın alıyor

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Gerard Pique, İspanya'da bölgesel ligde mücadele eden Andorra Futbol Kulübü'nü satın almak için müzakerelere başladı.

Haber Merkezi AA
Futbola Barcelona altyapısında başlayan Pique, Katalan ekibinin formasıyla 467 maça çıktı.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Pique, Katalan ekibinin formasıyla 467 maça çıktı.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

Andorra basınında yer alan "Pique'nin Andorra Kulübünü aldığı" yönündeki haberlerden sonra yazılı bir açıklama yapan Andorra Futbol Kulübü, farklı yatırım gruplarıyla müzakereler yürütüldüğünü ancak şimdilik sonuçlanmış bir müzakerenin bulunmadığını bildirdi.

İspanyol gazeteleri ise Pique'nin, sahibi olduğu "Kosmos" adlı şirket aracılığıyla, yaklaşık 200 bin euro olan Andorra Futbol Kulübü'nün borcunu üstlenerek, satın alma işlemini 2019'un başlarında resmileştireceğini yazdı.

31 yaşındaki Pique'nin, eski Barcelonalı futbolculardan Gabriel Garcia ve Albert Jorquera'yı Andorra Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu yapacağı öne sürüldü.

  • Andorra Futbol Kulübü, İspanya Futbol Federasyonu ile Andorra Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma gereği İspanya liglerinde mücadele edebiliyor.

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