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​Pochettino: Messi Espanyol'a transfer olmaya çok yaklamıştı

Pochettino'dan şaşırtan Messi itirafı

Arjantinli teknik direktör Pochettino, Lionel Messi'nin Barcelona Akademisi'nde oynarken Espanyol'a transfer olmaya çok yaklaştığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi Barcelona formasıyla çıktığı 645 maçta 560 gole imzasını attı.

Messi Barcelona formasıyla çıktığı 645 maçta 560 gole imzasını attı.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, vatandaşı Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir anekdot paylaştı.

Sky Sports'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Espanyol'da oyuncu olduğu dönemle ilgili şunları paylaştı:

  • Ben Espanyol'da oynarken, ondan bahsetmeye başlamışlardı. Barça'nın akademisinde oynayan küçük bir çocuktan konuşuyorlardı. Daha sonra Barcelona'nın Joan Gamper Kupası'nda Juventus'a karşı oynadığı sezon Messi'nin Espanyol'la imzalamaya çok ama çok yaklaştığını duydum. Ancak o kupada çok iyi bir performans gösterince Barça onu takımda tutmaya karar verdi.

Messi Ronaldo'nun Juventus'a gidişini yorumladı
Messi Ronaldo'nun Juventus'a gidişini yorumladı

Barcelona forması giyen Lionel Messi, Ronaldo'nun Juventus'a transferi ile ilgili ilk kez konuştu.Radio Catalunya'ya konuşan Arjantinli yıldız, Ronaldo'nun Juventus'u tercih etmesinin kendisini şaşırttığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:Gerçekten çok şaşırdım. Ronaldo'nun asla Real Madrid'i bırakıp Juventus'a gideceğini hayal etmemiştim. Zira onunla ilgilenen birçok takım vardı. Ancak Juventus da çok iyi takımlardan biri. Şimdi Ronaldo ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nin de favorilerinden oldular. Ronaldo'nun gidişi ise Real'i biraz zayıflattı.Yılın futbolcusu adayları açıklandı

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