Pogba Manchester United'dan ayrılabilir: İşte yakın olduğu kulüp

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Paul Pogba bilmecesi devam ediyor. İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Fransız orta saha oyuncusu, Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini geri çevirmiş durumda.

Pogba'nın sözleşme teklifini geri çevirmesinin ardından Paris Saint Germain'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi.

Manchester United, sözleşme yenilememesi halinde Pogba'nın bonservisini 50 milyon sterlin olarak belirledi. Paris Saint Germain ise 40-45 milyon sterlin karşılığında transferi bitirmek için uğraşıyor.

Juventus ve Real Madrid'in de Pogba ile ilgilendiği ancak en gerçekçi seçeneğin PSG olduğu ifade ediliyor.

OYNAT 00:18 Fransız yıldız Paul Pogba basın toplantısı sırasında masadaki bira şişesini kaldırdı EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, Almanya'yı Mats Hummels'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.



Maçın ardından basın toplantısına katılan yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi ise toplantıya damga vurdu. Pogba, masadaki bira şişesini kaldırması günün en çok konuşulanları arasına girdi.



Geçtiğimiz günlerde de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'su için' diyerek, masadaki kola şişelerini kaldırmıştı.



Öte yandan Pogba, 15 Mart 1993'te Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinde dünyaya gelmiş, Müslüman olmuş ve hacca gitmiştir.







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