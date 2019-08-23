Potada millilerin hedefi olimpiyat

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda 30 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takım olarak her gün daha iyiye gittiklerini aktaran deneyimli basketbolcu, "Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Mental ve fiziksel anlamda yüklemeler yaptık. Dünya Kupası boyunca izleyeceğimiz taktikleri çalışıyoruz. Bireysel olarak gelişimimize katkı da bulunan kamplar gerçekleştirdik. Verimli hazırlık maçları oynadık. Devam ediyoruz. Ufak tefek sakatlıklarımız olsa da çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğuş, şampiyonada adım adım ilerlemeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Jenerasyon değişikliği olsa bile genç oyuncularımız da çok tecrübeli. Hem NBA hem de Avrupa'da bizleri temsil eden oyuncularımız var. Artık yaşa çok da bakmamamız gerek. Tecrübeye bakmalıyız. Tüm takımdan katkı alacağız. Olimpiyatlar ülke olarak hedefimiz. Ciddi bir grupta mücadele edeceğiz. Gruptan çıktığımızda yine çok önemli ülkelerle karşılaşacağız. Tabii ki direkt olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Ayaklarımızın da yere basması lazım."