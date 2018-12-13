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Premier Lig devlerinden Cengiz Ünder'e yakın markaj

Premier Lig ekibi Arsenal'ın, Roma forması giyen Cengiz Ünder'i Viktoria Plzen ile oynanan maçta takip ettiği öğrenildi. Milli futbolcunun bir başka İngiliz takımı Tottenham'ın da radarında olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Roma'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. Barcelona, Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih'in radarında olan 21 yaşındaki futbolcuyu son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'ın da izlediği belirtildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Arsenal scoutlarının Viktoria Plzen-Roma maçında Cengiz Ünder'i takip ettiği ve Totteham'ın da oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.

  • Cengiz Ünder söz konusu karşılaşmada şık bir gol atmış ve bu sezon Roma formasıyla 3. Şampiyonlar Ligi golünü kaydetmişti.

Cengiz Ünder'den klas gol
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Cengiz Ünder'den klas gol

Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ile Roma karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 67. dakikada attığı klas golle skoru 1-1 yaptı. İşte Cengiz'in klas golü

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