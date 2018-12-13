Premier Lig devlerinden Cengiz Ünder'e yakın markaj

Roma'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. Barcelona, Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih'in radarında olan 21 yaşındaki futbolcuyu son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'ın da izlediği belirtildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Arsenal scoutlarının Viktoria Plzen-Roma maçında Cengiz Ünder'i takip ettiği ve Totteham'ın da oyuncuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.

Cengiz Ünder söz konusu karşılaşmada şık bir gol atmış ve bu sezon Roma formasıyla 3. Şampiyonlar Ligi golünü kaydetmişti.

Arsenal scoutları Plzen-Roma maçında Cengiz Ünder'i takip etti. Totteham da oyuncuyla yakından ilgileniyor. [🖇MIRROR] pic.twitter.com/wliFCd1Krc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Aralık 2018