Spor Premier Ligde Manchester United fırtınası Zirveyi bırakmadı
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Premier Lig'de Manchester United fırtınası: Zirveyi bırakmadı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri ligdeki liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi AA
ManU'ya galibiyeti getiren golü Pogba kaydetti.
ManU'ya galibiyeti getiren golü Pogba kaydetti.

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Manchester United, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.

Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fulham ise ligde 12 puanla 18. sırada yer aldı.


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