Premier Lig'de Manchester United fırtınası: Zirveyi bırakmadı

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Manchester United, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.
Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1
Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fulham ise ligde 12 puanla 18. sırada yer aldı.