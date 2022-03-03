Spor Putin yüzünden Türk futbolcunun transferi iptal oldu
FUTBOL FUTBOL

Putin yüzünden Türk futbolcunun transferi iptal oldu

Süper Lig'in tecrübeli golcüsü Adem Büyük, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Polonya'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putin yüzünden Türk futbolcunun transferi iptal oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Infantino

Hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yaptığı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük, dikkati çeken bir transfer itirafında bulundu.

Polonya'nın Wisla Krakow takımından teklif aldığını belirten golcü oyuncu, bölgede savaş çıktığı için önceden kabul ettiği bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Adem Büyük kariyerinde Galatasaray forması da giymişti.
Adem Büyük kariyerinde Galatasaray forması da giymişti.

"Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın olduğunu için vazgeçtik"

Futbol Arena'ya konuşan Adem Büyük'ün açıklamaları şöyle;


  • "Devre arasında Wisla Krakow'dan teklif geldi. Transfer dönemi devam ederken böyle bir teklif geldi. İlk başta çok olumlu baktık ama sonra yaşanan olaylardan dolayı şimdi bir savaş mevzusu olduğu için... Eşimle bu konuyu konuştuk. İlk başta kabul etmiştik ama daha sonra affımızı istedik. Tamamen oradaki savaşla alakalı. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın. Bu yüzden affımızı istedik. Yine de her an her şey olabilir. Transfer dönemi kapanmayan ülkelerden ciddi teklifler var. Bizim karar vermemiz gereken oynamak. En doğrusunu bulmak istiyoruz. Bu dönemi boş geçirmek istemiyorum. Bir futbolcu için uzun bir süre. Olursa gidip oynamak istiyorum."

"Süper Lig'den 5 takım beni istiyor"

  • "Menajerime gelen teklifler var, biliyorum. Süper Lig'de 5 takımdan teklifler var. Şu an için onlarla görüşme olabilir çünkü serbest statüdeyim. Menajerim bunları değerlendirip, konuşacaktır."

Ukrayna futbolu yasta: İki futbolcu Rus ordusu tarafından öldürüldü
SPOR
Ukrayna futbolu yasta: İki futbolcu Rus ordusu tarafından öldürüldü

Adem Büyük'ün yerine gelen isim belli oldu: İşte Yeni Malatyaspor'un yeni hocası
SPOR
Adem Büyük'ün yerine gelen isim belli oldu: İşte Yeni Malatyaspor'un yeni hocası
Gözyaşlarına boğuldu

Gözyaşlarına boğuldu

​Ukraynalı kadınlardan teslim olan Rus askerine yemek.
Savaşın gözyaşları

Savaşın gözyaşları

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​Almanya ünlü iş insanının 600 milyon dolarlık yatına el koydu.

​Fabrika gibi çalışıyorlar: Aralarında aşçı da var fotoğrafçı da...

Kadının annesi 'cesetleri ormanda bırakmasaydınız' dedi.

​İnternetten ikinci el otomobil alırken dikkat, uzmanlar uyardı.

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu.

​Artık bir dakika bile sürmeyecek.
Herkesin dikkatini çekmişti

Herkesin dikkatini çekmişti

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı.

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.