Putin yüzünden Türk futbolcunun transferi iptal oldu

Hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yaptığı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük, dikkati çeken bir transfer itirafında bulundu.

Polonya'nın Wisla Krakow takımından teklif aldığını belirten golcü oyuncu, bölgede savaş çıktığı için önceden kabul ettiği bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Adem Büyük kariyerinde Galatasaray forması da giymişti.

"Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın olduğunu için vazgeçtik"

Futbol Arena'ya konuşan Adem Büyük'ün açıklamaları şöyle;

"Devre arasında Wisla Krakow'dan teklif geldi. Transfer dönemi devam ederken böyle bir teklif geldi. İlk başta çok olumlu baktık ama sonra yaşanan olaylardan dolayı şimdi bir savaş mevzusu olduğu için... Eşimle bu konuyu konuştuk. İlk başta kabul etmiştik ama daha sonra affımızı istedik. Tamamen oradaki savaşla alakalı. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın. Bu yüzden affımızı istedik. Yine de her an her şey olabilir. Transfer dönemi kapanmayan ülkelerden ciddi teklifler var. Bizim karar vermemiz gereken oynamak. En doğrusunu bulmak istiyoruz. Bu dönemi boş geçirmek istemiyorum. Bir futbolcu için uzun bir süre. Olursa gidip oynamak istiyorum."

"Süper Lig'den 5 takım beni istiyor"

"Menajerime gelen teklifler var, biliyorum. Süper Lig'de 5 takımdan teklifler var. Şu an için onlarla görüşme olabilir çünkü serbest statüdeyim. Menajerim bunları değerlendirip, konuşacaktır."

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