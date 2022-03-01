Ukrayna futbolu yasta: İki futbolcu Rus ordusu tarafından öldürüldü

Spor

Burak Elmas'tan Gedson Fernandes mesajı: "Luis Campos çalışıyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir yayında sarı kırmızılıların gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Elmas, son günlerin en çok konuşulan ismi Gedson Fernandes ile ilgili taraftarlara çarpıcı mesajlar verdi.