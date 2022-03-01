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Ukrayna futbolu yasta: İki futbolcu Rus ordusu tarafından öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Ukrayna'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna basını, Rusya'nın saldırılarında iki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna futbolu yasta: İki futbolcu Rus ordusu tarafından öldürüldü
Ukrayna'nın Gostomel takımında forma giyen Dmitry Martynenko, annesiyle birlikte kaldıkları binaya yapılan füze saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrasında iki Ukraynalı futbolcu yaşamını yitirdi.

Ukrayna'nın Gostomel takımında forma giyen Dmitry Martynenko'nun annesiyle birlikte kaldıkları binaya yapılan füze saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Dmytro Martynenko ikinci ligin en iyi oyuncusu ve en iyi golcüsü olarak kabul ediliyordu.
Öte yandan Karpaty Lviv'in 21 yaşındaki futbolcusu Vitalii Sapylo'nun Rus ordusuna karşı savaşırken hayatını kaybettiği duyuruldu.
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