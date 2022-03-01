Ukrayna futbolu yasta: İki futbolcu Rus ordusu tarafından öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrasında iki Ukraynalı futbolcu yaşamını yitirdi.
Ukrayna'nın Gostomel takımında forma giyen Dmitry Martynenko'nun annesiyle birlikte kaldıkları binaya yapılan füze saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.
- Dmytro Martynenko ikinci ligin en iyi oyuncusu ve en iyi golcüsü olarak kabul ediliyordu.
Karpaty Lviv'in 21 yaşındaki futbolcusu Vitalii Sapylo, Rus ordusuna karşı savaşırken hayatını kaybetti pic.twitter.com/KqGTYGzfgl
Karpaty Lviv'in 21 yaşındaki futbolcusu Vitalii Sapylo, Rus ordusuna karşı savaşırken hayatını kaybetti pic.twitter.com/KqGTYGzfgl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 1, 2022