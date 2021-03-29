Rafinha ülkesine transfer oldu

Gremio Kulübü'nden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafinha ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.

Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.

#RafinhaNoGrêmio! Como o primeiro #ReforçoTricolor para a temporada 2021, foi assinado o contrato com o atleta multicampeão até o final deste ano.



Leia mais em: https://t.co/maTl3JR4XZ pic.twitter.com/oE2eNQbJvK — Grêmio FBPA (@Gremio) March 29, 2021