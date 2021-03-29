Spor Rafinha ülkesine transfer oldu
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Rafinha ülkesine transfer oldu

Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Rafinha ülkesine transfer oldu
Rafinha kariyerinde Bayern Münih forması da giymişti.

Gremio Kulübü'nden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafinha ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.

Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.

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