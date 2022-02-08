Spor Rayane Aabid Kasımpaşaya transfer oldu
TRANSFER

Rayane Aabid Kasımpaşa'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Faslı asıllı orta saha oyucusu Rayane Aabid Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rayane Aabid Kasımpaşaya transfer oldu
Rayane Aabid bu sezon 24 resmi maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Fransız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmişti.

Aabid, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde:

  • Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 resmi maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu
gözükmüyor

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.
Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

Kar taneleri böyle görüntülendi.
Türkiye Aya hazırlanıyor: TÜBİTAK Uzay Enstitüsünün insansız uzay aracı imalat aşamasında

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmenlere zulme sert tepki: Buna kim dur diyecek?

​Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi.

Karadenizli adam görünce dayanamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.