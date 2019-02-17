LA LİGA

Real Madrid evinde kaybetti

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Girona'ya 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi AA
Real Madrid'de Ramos kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de Ramos kırmızı kart gördü.

Fotoğraf: SUSANA VERA / Reuters

Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yı ağırlayan Real Madrid, 25. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede etkili performans ortaya koyan konuk ekip, 65. dakikada penaltıdan Cristhian Stuani ve 75. dakikada Portu'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ramos kızardı

Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • La Liga'da 5 hafta sonra kaybeden ve 45 puanda kalan Madrid ekibi, lider Barcelona'nın 9, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 2 puan gerisine düştü. Girona ise ligde 10 hafta sonra galip gelerek 27 puana yükseldi.


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