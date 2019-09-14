Real Madrid-Levante: 3-2
LA LİGA

Real Madrid-Levante: 3-2

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Real Madrid, ligde konuk ettiği Levante'yi 3-2 yendi.

Haber Merkezi AA
Benzema'nın gol sevinci

Benzema'nın gol sevinci

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Real Madrid, La Liga'nın 4. haftasında Levante'yi 3-2 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Karim Benzema (Dk. 25 ve 31) ve Carlos Casemiro'nun (Dk. 40) golleriyle Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 48. dakikasında Borja Mayoral ile ilk golünü bulan Levante, 75. dakikada Gonzalo Melero ile farkı bire indirerek, skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın son dakikalarında zorlanan Real Madrid, buna rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

  • Bu sonuçla Real Madrid puanını 8'e çıkarırken, Levante 6 puanda kaldı.


Benzema 152. gole ulaştı

Bu arada Real Madrid'in iki golüne imza atan ve bu sezonki gol sayısını 4'e yükselten Fransız futbolcu Benzema, La Liga'daki toplam gol sayısını ise 152'ye çıkardı.

Hazard ve Militao ilk maçına çıktı


Ayrıca Real Madrid'in yeni transferleri Belçikalı Eden Hazard ve Brezilyalı Eder Militao, La Liga'daki ilk maçlarına çıktı. Teknik direktör Zinedine Zidane, Hazard ve Militao'yu 60. dakikada oyuna aldı.

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