LA LİGA

Reyes hayatını kaybetti

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyes.

Reyes.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla ve Arsenal gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında hayatını kaybetti.

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