Reyes hayatını kaybetti

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla ve Arsenal gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında hayatını kaybetti.
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İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında yaşamını yitirdi.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla ve Arsenal gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında hayatını kaybetti.
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