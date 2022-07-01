Richarlison resmen Totthenham'da

Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Totthenham'da transfer çalışmaları devam ediyor.

70 milyon Euro'ya transfer oldu

Son olarak Inter'den Ivan Perisic ve Brighton'dan Yves Bissouma'yı kadrosuna katan Londra ekibi, bu sabah yaptığı açıklamada Everton'dan Brezilyalı golcü Richarlison'u 70 milyon Euro'ya transfer ettiğini ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

25 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon oynadığı 33 maçta 11 gol, 5 asist yapmıştı.