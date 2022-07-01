Spor Richarlison resmen Totthenhamda
TRANSFER

Richarlison resmen Totthenham'da

Premier Lig ekiplerinden Totthenham, geçtiğimiz sezon Everton forması giyen Richarlison'u 70 milyon Euro'ya transfer ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Richarlison resmen Totthenhamda
Richarlison, Brezilya milli takım formasıyla 36 maçta 14 gol attı.

Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Totthenham'da transfer çalışmaları devam ediyor.

70 milyon Euro'ya transfer oldu

Son olarak Inter'den Ivan Perisic ve Brighton'dan Yves Bissouma'yı kadrosuna katan Londra ekibi, bu sabah yaptığı açıklamada Everton'dan Brezilyalı golcü Richarlison'u 70 milyon Euro'ya transfer ettiğini ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

  • 25 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon oynadığı 33 maçta 11 gol, 5 asist yapmıştı.

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