Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı iki isme büyük övgü: Hayran kaldım

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Okan Buruk ve öğrencileri bu galibiyetle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.





TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcular Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansını övdü. Dilmen'in Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası yorumlarından öne çıkanlar şöyle:





"Tete'nin hat-trick yapması gerekiyordu"





"Galatasaray'ın 15 ile 65 dakikaları arasında 8 tane gol pozisyonu var; bu çok iyi bir sayı. İkinci yarının başından 65. dakikaya kadar Tete'nin hat-trick yapması gerekiyordu. Galatasaray, 65. dakikadan itibaren Kopenhag maçında oynaması gereken bir oyuna başladı ve skoru koruyup kontra atağa çıkarak bir oyu anlayışına döndü."













"Kerem ve Boey'e hayran kaldım"





"Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta oynarken yaptığı koşuları Tete yapamıyor mesela. İlk 65 dakika itibarıyla Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'e hayran kaldım. Benim izlediğim ve yazdığım şekle göre Galatasaray, 2-4-4 oynuyor. Sacha Boey bu gösterdiği performansla birlikte Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte Avrupa liglerinin zirvelerine oynayan takımlarında forma giyebilecek iki direkt oyuncu."





















"Nelsson bu kadar kötü bir oyuncu değil"





"Victor Nelsson tamamıyla konsantrasyonunu kaybetmiş. Benim bildiği Nelsson bu kadar kötü bir oyuncu değil."





"Bu maç 7-2 bitebilirdi"





"Galatasaray'ın 2-1 öndeyken 3 forvet oyuncusuyla sahada olması inanılmayacak bir şey. Bu maç normalde 7-2 bitebilirdi. Okan Buruk, skora bağımlı olarak oyuncu değişikliği değil direkt olarak kendi şablonuna uygun değişiklikler yapıyor. Galatasaray'ın hemen hemen her maçı taraftarlara ve izleyenlere çok zevk veriyor."













"Okan Buruk bu sene çok farklı"





"Geçen seneki Okan Buruk ile bu seneki Okan Buruk arasında çok fark var. Sezon başından beri söylediğim gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçı lideri ve şampiyonu belirleyecek. Okan Buruk'a, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülüğü direkt olarak veriyoruz deseler Okan Buruk hayatta kabul etmez."















