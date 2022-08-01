Spor Rizespordan Gökhan Akkan açıklaması
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Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması

1.Lig ekiplerinden Rizespor, kalecisi Gökhan Akkan için Fenerbahçe ile anlaşıldığına dair yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespordan Gökhan Akkan açıklaması
Gökhan Akkan, Süper Lig'de toplam 133 maça çıkarken, 30 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Gökhan Akkan'ın ismi Fenerbahçe ile anılırken Rizespor, 27 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığını belirtti.

Rizespor'un yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir" ifadelerini kullandı.

  • Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 27 maçta forma giydi.

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