Robinho'nun yeni takımı belli oldu, maaşı şaşırttı

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

Em casa. #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/IkucgJ35vi — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020