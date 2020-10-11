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Robinho hangi takıma transfer oldu?

Robinho'nun yeni takımı belli oldu, maaşı şaşırttı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robinho, altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Robinho, altyapısında yetiştiği Santos'a geri döndü.

Robinho, altyapısında yetiştiği Santos'a geri döndü.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti
Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti

Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu.Ligde bir yabancı ve 2 Türk futbolcu, geride kalan bölümde iki farklı takımda forma giydi.Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı.Göztepe ve Fenerbahçe'de yerliler daha çok oynadıSüper Lig'in ilk 4 haftasında sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.Göztepe ligde şu ana kadar 10 yerli ve 8 yabancı, Fenerbahçe ise 10 Türk ve 11 yabancı futbolcuyla mücadele etti.İzmir temsilcisinde yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de ise Türk oyuncular 2 bin 7 dakika, yabancılar da bin 948 dakika sahada kaldı. Yabancılar en fazla süreyi Fatih Karagümrük'te aldıFatih Karagümrük, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.Kırmızılı-siyahlı ekipte sezonun geride kalan bölümünde 13 yabancı ve 7 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 2 bin 995 dakika, yerliler ise 965 dakika sahada kaldı. En ez yerli oynatan DenizlisporSüper Lig'in geride kalan bölümünde sayı olarak en az Türk futbolcuyu Yukatel Denizlispor oynattı.Yeşil-siyahlı takımda ilk 4 haftada sadece 5 yerli oyuncu forma şansı buldu.Ligde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım ise 14 kişiyle MKE Ankaragücü oldu.Goller de yabancılardanSüper Lig'de 4. hafta sonunda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.Ligde atılan 85 golün 61'ini (yüzde 71,7) yabancı, 24'ünü (yüzde 28,3) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor. Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim

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