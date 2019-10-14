Roma Cengiz Ünder için kararını verdi

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşan milli yıldız Cengiz Ünder, İtalya'da gündeme oturmuştu. Sözleşmesi feshedileceği iddia edilen Cengiz için Roma kulübü kararını verdi. Yıldız oyuncu kulübünde forma giymeye devam edecek.
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Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder için İtalya'da skandal sözler sarf edilmişti. Senatör Roberto Calderoli, milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımlarına tepki göstermiş ve skandal sözlerle oyuncularımızın kulüpleriyle olan sözleşmelerinin feshedilmesini istemişti.
Tuttomercato'da yer alan haberde Roma Kulübü'nün milli yıldızımız Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshedeceği gibi bir durumun olmayacağı kaydedildi. Roma'da üst düzey yöneticilerle konuyu konuştuklarını belirten İtalyan haber sitesi, Cengiz Ünder'in paylaşımının kulüp için herhangi bir sorun teşkil etmediğini kendilerine ilettiklerini ve bu konunun kapandığını yazdı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için paylaştığı fotoğraf;
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