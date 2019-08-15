Roma Türkiye'den bir transfer daha yaptı

Mert Çetin'in transferi için kulüpler 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.
Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.
Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'i kadrosuna kattı pic.twitter.com/uj5CBTO8tq
Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'i kadrosuna kattı pic.twitter.com/uj5CBTO8tq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Ağustos 2019
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