Roma Türkiye'den bir transfer daha yaptı
SERİE A

Roma Türkiye'den bir transfer daha yaptı

Gençlerbirliği’nin genç stoperi Mert Çetin, İtalyan ekibi Roma’ya transfer oldu. Genç oyuncu akşam saatlerinde menajeriyle birlikte Roma'ya gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç futbolcu Mert Çetin Roma'ya imza atmak için İtalya'ya gitti

Genç futbolcu Mert Çetin Roma'ya imza atmak için İtalya'ya gitti

Mert Çetin'in transferi için kulüpler 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.