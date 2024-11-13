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Roma'nın yeni teknik direktörü belli oldu: Montella'yı da istemişlerdi

Roma'nın yeni teknik direktörü belli oldu: Montella'yı da istemişlerdi

15:3613/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Claduio Ranieri
Claduio Ranieri

Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevine eski hocasını getiriyor. İtalyan ekibinin adayları arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'da yer alıyordu. İşte Roma'nın yeni teknik direktörü...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör arayışında sona yaklaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da adaylar arasında yer aldığı sarı-kırmızılı kulüpte mutlu son yakın.


Gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre, Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri olacak.


73 yaşındaki çalıştırıcı, mayıs ayında teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurmuştu.

Kariyerinde sekiz şampiyonluğu bulunan deneyimli çalıştırıcının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ranieri, 2018-19 sezonunda Roma'da görev yapmış çıktığı 12 karşılaşmada 1.83 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.






#AS Roma
#Claudio Ranieri
#İtalya Serie A

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