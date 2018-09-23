SERİE A

Ronaldo bu haftayı da boş geçmedi

Serie A 'nın 5. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşan Juventus, 81. dakikada Cristiano Ronaldo'yla 1-0 öne geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo'nun gol sevinci.

Ronaldo'nun gol sevinci.

Serie A'nın 5. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşan Juventus, 81. dakikada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

90. dakikada Bernardeschi'nin attığı golle skoru 2-0 yapan Torino ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı.

  • Cristiano Ronaldo attığı bu golle Serie A'daki gol sayısını 3'e çıkardı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta Sassuolo karşısında 2 gol birden atmıştı.

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