Ronaldo bu haftayı da boş geçmedi

Serie A'nın 5. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşan Juventus, 81. dakikada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
90. dakikada Bernardeschi'nin attığı golle skoru 2-0 yapan Torino ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı.
- Cristiano Ronaldo attığı bu golle Serie A'daki gol sayısını 3'e çıkardı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta Sassuolo karşısında 2 gol birden atmıştı.
Cristiano Ronaldo attı !
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Cristiano Ronaldo attı !
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