SERİE A

Ronaldo bu sefer kötü örnek oldu

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu’nda antrenman yaptı.

Haber Merkezi İHA
Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı 75 maçta 53 gol attı.

Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı 75 maçta 53 gol attı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional’ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum’da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo,bu sefer tepki çekti.

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo’nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

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