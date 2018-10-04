MİLLİ TAKIM

Ronaldo ve Quaresma milli takım kadrosuna çağrılmadı

Ronaldo milli takım kadrosunda yer almadı

İtalyan temsilcisi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi AA
Ronaldo ve Quaresma, Portekiz Milli Takımı'na davet edilmedi.

Ronaldo ve Quaresma, Portekiz Milli Takımı'na davet edilmedi.

Fotoğraf: LUCY NICHOLSON / Reuters

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu belli oldu.

Juventuslu 33 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın kadroya çağrılmaması, dikkat çekti. Beşiktaşlı Pepe ile Göztepe'nin kalecisi Beto ise kadroda yer aldı.

Kadroya davet edilen oyuncular şunlar:

  • Kaleciler: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)
  • Defans: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica)
  • Orta saha: Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Münih), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)
  • Forvet: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Eder (Lokomotiv Moskova), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.