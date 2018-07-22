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Ronaldo'nun formasını Asensio giyecek

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasıyla Real Madrid'de boşa çıkan 7 numaranın yeni sahibi belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2009 yılında Real Madrid'e imza atan Ronaldo, 1 sezon 9 numaralı formayı giydikten sonraki tüm sezonlarda 7 numarayı giymişti.

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Ronaldo, 1 sezon 9 numaralı formayı giydikten sonraki tüm sezonlarda 7 numarayı giymişti.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Real Madrid'deki kariyerini noktalayıp Juventus'a transfer olmuştu. 110 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşen Portekizli yıldızın transferi tüm dünyada trend listelerine girmişti.

Ronaldo'nun bu paylaşımı, Instagram tarihinde en çok beğeni alan sporcu paylaşımı oldu

Forza Juve! #FinoAllaFine

Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye de imza atan Portekizli futbolcu Torino ekibinde de 7 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

Yeni '7' Asensio

  • Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla birlikte boşa çıkan 7 numaranın yeni sahibi belli oldu. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Madrid taraftarını gönlünde taht kuran Marco Asensio, yeni sezonda 7 numarayı giyecek.

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