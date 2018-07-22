Ronaldo'nun formasını Asensio giyecek

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Real Madrid'deki kariyerini noktalayıp Juventus'a transfer olmuştu. 110 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşen Portekizli yıldızın transferi tüm dünyada trend listelerine girmişti.

Ronaldo'nun bu paylaşımı, Instagram tarihinde en çok beğeni alan sporcu paylaşımı oldu

Forza Juve! #FinoAllaFine Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Tem, 2018, 11:34öö PDT )

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye de imza atan Portekizli futbolcu Torino ekibinde de 7 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

Yeni '7' Asensio

Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla birlikte boşa çıkan 7 numaranın yeni sahibi belli oldu. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Madrid taraftarını gönlünde taht kuran Marco Asensio, yeni sezonda 7 numarayı giyecek.