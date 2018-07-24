Rus golcü Dzyuba'dan Vida'ya sert sözler

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Rusya'yı yendikleri Dünya Kupası maçından sonra soyunma odasında "Yaşasın Ukrayna" sloganı atmıştı.

Rusya'nın yıldız futbolcusu Dzyuba, konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Dzyuba, Vida'nın maçtan sonra verdiği mesaj için "Vida'nın 'Yaşasın Ukrayna' videosunu izlediğimizde takım otobüsündeydik. Otobüsten inip Vida'yı yere sermek istedim" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Domagoj Vida'ya çekilen bu video sonrasında FIFA tarafından soruşturma açılmıştı. Tecrübeli oyuncu para cezası almış, Hırvatistan Futbol Federasyonu da uyarılmıştı.

Vida'yı İngiltere maçında Ruslar ıslıkladı Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.Hırvatistan - İngiltere maçını stattan takip eden Rus seyirciler, çeyrek finaldeki Rusya galibiyeti sonrası "Yaşasın Ukrayna" diyen Vida'yı ıslıkla protesto etti. Başarılı savunmacı topu her ayağına aldığında stadyumda ıslık sesleri yükseldi.İngiltere, Kieran Trippier'ın frikikten attığı golle Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Vida'dan Rusları kızdıran tezahüratVida'ya video çektiren Vukojevic kovuldu