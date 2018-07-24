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Rus golcü Dzyuba'dan Vida'ya sert sözler

Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızlarından biri olan Dzyuba, Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Domogaj Vida hakkında sert sözler söyledi. Bunun sebebi ise Vida'nın Rusya'yı yendikleri maçtan sonra "Yaşasın Ukrayna" sloganı atması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dzyuba, Rusya'nın Dünya Kupası'ndaki en etkili oyuncularındandı.

Dzyuba, Rusya'nın Dünya Kupası'ndaki en etkili oyuncularındandı.

Fotoğraf: CARL RECINE / Reuters

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Rusya'yı yendikleri Dünya Kupası maçından sonra soyunma odasında "Yaşasın Ukrayna" sloganı atmıştı.

Rusya'nın yıldız futbolcusu Dzyuba, konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Dzyuba, Vida'nın maçtan sonra verdiği mesaj için "Vida'nın 'Yaşasın Ukrayna' videosunu izlediğimizde takım otobüsündeydik. Otobüsten inip Vida'yı yere sermek istedim" ifadesini kullandı.

  • Hatırlanacağı üzere Domagoj Vida'ya çekilen bu video sonrasında FIFA tarafından soruşturma açılmıştı. Tecrübeli oyuncu para cezası almış, Hırvatistan Futbol Federasyonu da uyarılmıştı.

Vida'yı İngiltere maçında Ruslar ıslıkladı
Vida'yı İngiltere maçında Ruslar ıslıkladı

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.Hırvatistan - İngiltere maçını stattan takip eden Rus seyirciler, çeyrek finaldeki Rusya galibiyeti sonrası "Yaşasın Ukrayna" diyen Vida'yı ıslıkla protesto etti. Başarılı savunmacı topu her ayağına aldığında stadyumda ıslık sesleri yükseldi.İngiltere, Kieran Trippier'ın frikikten attığı golle Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Vida'dan Rusları kızdıran tezahüratVida'ya video çektiren Vukojevic kovuldu

Vida'dan Rusları kızdıran tezahürat
Vida'dan Rusları kızdıran tezahürat

Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'yı penaltılarla eleyerek yarı finale yükselen Hırvatistan'da defans oyuncusu Vida, maç sonrası Rusların tepkisini çeken bir harekete imza attı.Beşiktaş'ın yıldız ismi, çektiği video ile Ukrayna lehine tezahüratta bulunurken, bu ülke ile politik açıdan gerilimli bir ilişkisi olan Ruslar, Vida'ya ateş püskürdü.Vida kendini savunduHırvat futbolcu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, amacının Rusları kızdırmak olmadığını, Dinamo Kiev'den arkadaşları olduğu için galibiyeti Ukrayna'ya hediye ettiğini ve Rusya'yı sevdiğini dile getirdi.Bu açıklamalara rağmen bazı Rus gazeteciler, Vida'nın siyasi mesaj verdiğini savunarak FIFA tarafından cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler.FIFA, Domagoj Vida'nın politik slogan atttığı gerekçesiyle oyuncu hakkında soruşturma başlattı.Ryan Babel'den 'Vida' tweeti

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