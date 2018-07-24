Rus golcü Dzyuba'dan Vida'ya sert sözler

Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki yıldızlarından biri olan Dzyuba, Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Domogaj Vida hakkında sert sözler söyledi. Bunun sebebi ise Vida'nın Rusya'yı yendikleri maçtan sonra "Yaşasın Ukrayna" sloganı atması.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Rusya'yı yendikleri Dünya Kupası maçından sonra soyunma odasında "Yaşasın Ukrayna" sloganı atmıştı.
Rusya'nın yıldız futbolcusu Dzyuba, konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Dzyuba, Vida'nın maçtan sonra verdiği mesaj için "Vida'nın 'Yaşasın Ukrayna' videosunu izlediğimizde takım otobüsündeydik. Otobüsten inip Vida'yı yere sermek istedim" ifadesini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Domagoj Vida'ya çekilen bu video sonrasında FIFA tarafından soruşturma açılmıştı. Tecrübeli oyuncu para cezası almış, Hırvatistan Futbol Federasyonu da uyarılmıştı.
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